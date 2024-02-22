Meta створить інноваційний браслет зі штучним інтелектом, який зможе зчитувати думки користувача — Finance.ua

Meta створить інноваційний браслет зі штучним інтелектом, який зможе зчитувати думки користувача Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

Meta створить інноваційний браслет зі штучним інтелектом, який зможе зчитувати думки користувача

Голова корпорації Meta Марк Цукерберг анонсував розумні пристрої, через які можна буде спілкуватися зі штучним інтелектом силою думки.

За його словами, запити від користувачів більше не потрібно буде друкувати або промовляти голосом — щоби дізнатися маршрут, погоду або відповіді на іспиті, буде потрібно тільки про це подумати.

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Майбутній високотехнологічний браслет від Meta реєструватиме нейронні сигнали, що передаються від мозку до руки у момент, коли користувач думає про виконання певної дії, наприклад, набір тексту. Мозкові сигнали потім будуть інтерпретовані й передані ШІ, який виконає необхідну дію, наприклад, видасть відповідь на запитання.

Хоч пристрій і вважається справжнім проривом у технологіях, точна дата випуску браслета на ринок поки невідома. А проте, Meta обіцяє провести повноцінний анонс вже «через декілька років».

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