Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників — Finance.ua

Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників Сьогодні 06:07 — Фондовий ринок

Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників

Компанія Meta готується розпочати скорочення серед висококваліфікованих співробітників, зокрема інженерів та інших технічних працівників.

У внутрішній службовій записці, отриманій The Washington Post , керівник відділу кадрів Meta Лорі Голер написала, що компанія починає повідомляти працівникам про звільнення. Скорочення торкнуться Facebook, WhatsApp, Instagram і Reality Labs, де працюють над розробкою віртуальної реальності та обладнанням Quest.

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Цей крок є частиною кампанії зі скорочення витрат, яка в підсумку призведе до скорочення 10 тисяч посад у компанії. Наступний раунд скорочень відбудеться в травні.

У службовій записці, розісланій менеджерам, зазначається, що команди будуть реорганізовані.

Компанія планує звільнити тисячі висококваліфікованих співробітників, таких як інженери та інший технічний персонал, які допомагають створювати продукти компанії.

Нагадаємо, у липні 2022 року соцмережа Facebook уперше в історії повідомила про зниження доходу. Того ж місяця директор із продуктів Meta Кріс Кокс попередив співробітників про «важкі часи».

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Після першого раунду скорочень у листопаді 2022 року Марк Цукерберг сказав решті співробітників, що компанія зробила це, щоб «звести до мінімуму ймовірність подібних масштабних звільнень в осяжному майбутньому».

Наприкінці лютого газета The Washington Post писала, що Meta планує нові скорочення, а також хоче перевести деяких керівників на нижчі посади без прямих підлеглих, щоб зрівняти рівні управління між генеральним директором Meta Марком Цукербергом і стажерами компанії.

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