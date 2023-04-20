Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників — Finance.ua

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Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників

Фондовий ринок
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Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників
Meta скоротить тисячі інженерів та інших технічних працівників
Компанія Meta готується розпочати скорочення серед висококваліфікованих співробітників, зокрема інженерів та інших технічних працівників.
У внутрішній службовій записці, отриманій The Washington Post, керівник відділу кадрів Meta Лорі Голер написала, що компанія починає повідомляти працівникам про звільнення. Скорочення торкнуться Facebook, WhatsApp, Instagram і Reality Labs, де працюють над розробкою віртуальної реальності та обладнанням Quest.
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Цей крок є частиною кампанії зі скорочення витрат, яка в підсумку призведе до скорочення 10 тисяч посад у компанії. Наступний раунд скорочень відбудеться в травні.
У службовій записці, розісланій менеджерам, зазначається, що команди будуть реорганізовані.
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Компанія планує звільнити тисячі висококваліфікованих співробітників, таких як інженери та інший технічний персонал, які допомагають створювати продукти компанії.
Нагадаємо, у липні 2022 року соцмережа Facebook уперше в історії повідомила про зниження доходу. Того ж місяця директор із продуктів Meta Кріс Кокс попередив співробітників про «важкі часи».
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Після першого раунду скорочень у листопаді 2022 року Марк Цукерберг сказав решті співробітників, що компанія зробила це, щоб «звести до мінімуму ймовірність подібних масштабних звільнень в осяжному майбутньому».
Наприкінці лютого газета The Washington Post писала, що Meta планує нові скорочення, а також хоче перевести деяких керівників на нижчі посади без прямих підлеглих, щоб зрівняти рівні управління між генеральним директором Meta Марком Цукербергом і стажерами компанії.

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За матеріалами:
theБабель
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