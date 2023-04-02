Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність — Finance.ua

Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність Вчора 03:25 — Фондовий ринок

Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність

Материнська компанія Facebook Meta Platforms планує знизити бонуси для деяких співробітників і частіше оцінювати продуктивність персоналу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на внутрішню записку.

Співробітники, які отримали рейтинг «виправдав більшість очікувань» у своїх оглядах на кінець 2023 року, отримають менший відсоток бонусів і обмежених акцій, які мають виплачуватися в березні 2024 року.

Коефіцієнт премії для цього класу було скорочено до 65% з 85% раніше, Також компанія відновить оцінку продуктивності персоналу двічі на рік.

«Ми вносимо зміни в наш процес ефективності, беручи до уваги знання та відгуки за останній рік, одночасно оптимізуючи майбутнє. Ці зміни не пов’язані з реструктуризацією робочої сили», — сказав представник Meta у коментарі для Reuters

Нагадаємо, 14 березня компанія оголосила, що скоротить 10 тис. робочих місць цього року в рамках другого раунду звільнень у рамках реструктуризації, яка призведе до скасування планів найму на 5 000 вакансій, згортання менш пріоритетних проектів і «згладжування» шарів середнього рівня управління, оскільки галузь готується до глибокого економічного спаду.

Економічна Правда За матеріалами:

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