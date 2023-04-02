Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність — Finance.ua

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Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність

Фондовий ринок
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Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність
Meta уріже бонуси для деяких співробітників та частіше оцінюватиме продуктивність
Материнська компанія Facebook Meta Platforms планує знизити бонуси для деяких співробітників і частіше оцінювати продуктивність персоналу.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на внутрішню записку.
Співробітники, які отримали рейтинг «виправдав більшість очікувань» у своїх оглядах на кінець 2023 року, отримають менший відсоток бонусів і обмежених акцій, які мають виплачуватися в березні 2024 року.
Коефіцієнт премії для цього класу було скорочено до 65% з 85% раніше, Також компанія відновить оцінку продуктивності персоналу двічі на рік.
«Ми вносимо зміни в наш процес ефективності, беручи до уваги знання та відгуки за останній рік, одночасно оптимізуючи майбутнє. Ці зміни не пов’язані з реструктуризацією робочої сили», — сказав представник Meta у коментарі для Reuters.
Нагадаємо, 14 березня компанія оголосила, що скоротить 10 тис. робочих місць цього року в рамках другого раунду звільнень у рамках реструктуризації, яка призведе до скасування планів найму на 5 000 вакансій, згортання менш пріоритетних проектів і «згладжування» шарів середнього рівня управління, оскільки галузь готується до глибокого економічного спаду.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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