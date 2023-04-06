Meta випустила модель штучного інтелекту, яка ідентифікує елементи на зображеннях — Finance.ua

Meta випустила модель штучного інтелекту, яка ідентифікує елементи на зображеннях Сьогодні 22:08 — Технології&Авто

Meta випустила модель штучного інтелекту, яка ідентифікує елементи на зображеннях

Компанія Meta оприлюднила модель штучного інтелекту (ШІ), яка може виділяти окремі об’єкти всередині зображення.

Про це повідомляє Reuters

Також компанією був оприлюднений набір даних анотацій зображень, який, за інформацією Meta, є найбільшим у своєму роді.

У дослідницькому відділі компанії заявили, що модель Segment Anything Model (SAM) може ідентифікувати об’єкти на зображеннях і відео в усіх випадках.

За допомогою SAM об’єкти можна вибирати, натискаючи на них або створюючи текстові підказки.

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У Meta розповіли про кілька функцій, що розгортають тип генеративного штучного інтелекту, популяризованого ChatGPT, які створюють новий вміст замість ідентифікації чи класифікації даних, подібно до інших ШІ.

Зокрема, це інструмент для створення сюрреалістичного відео із текстових підказок та інструмент для генерування ілюстрацій до дитячих книжок і прози.

За словами виконавчого директора Meta Марка Цукербега, впровадження таких генеративних «творчих засобів» штучного інтелекту в програми компанії є пріоритетом цього року.

Модель SAM і набір нових даних будуть доступі для завантаження за некомерційною ліцензією. Користувачі, які завантажують власні зображення до супровідного прототипу, також повинні погодитися використовувати його лише для дослідницьких цілей.

Укрінформ За матеріалами:

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