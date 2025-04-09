Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США — Finance.ua

Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США 09.04.2025, 01:08 — Технології&Авто

Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США

Компанія Meta офіційно відмовляється від програми перевірки фактів у США. Натомість у Facebook, Instagram і Threads будуть діяти «Нотатки спільноти».

Про це повідомив керівник політики компанії Джоел Каплан.

У січні Meta оголосила про зміну підходу до модерації контенту задля покращення свободи слова.

Тепер у соцмережах компанії замість фактчекінгової програми діятимуть «Нотатки спільноти», на які не будуть поширюватися санкції.

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З 2016 року в Meta працювала система перевірки фактів від незалежних фактчекінгових організацій. У січні гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що програма працювала не так, як очікували (принаймні у США) — і нібито стала інструментом для цензури. Компанія хоче відмовитися від фактчекінгу, щоб повернутися до «фундаментальної відданості свободі слова».

«Якими б добрими не були наміри, обмеження з часом розширилися до такого рівня, що ми робимо забагато помилок, розчаровуємо наших користувачів і надто часто заважаємо свободі висловлювання, яку прагнемо забезпечити. Занадто багато нешкідливого контенту зазнає цензури, занадто багато людей помилково потрапляють у „в'язницю Facebook“, і ми часто надто повільно реагуємо, коли вони це роблять», — пояснив Цукерберг.

Тож тепер Meta запроваджує новий підхід, схожий на той, який Ілон Маск запустив у X (раніше — Twitter) після купівлі соцмережі. Замість програми фактчекінгу в соцмережах запроваджують Community Notes («Примітки спільноти»). Це означає, що спільнота сама вирішуватиме, які публікації вводять в оману та потребують додаткового контексту.

Після запуску програми Meta не буде писати власні примітки чи вирішувати, які примітки показувати. Згідно з заявою, писати та оцінювати користь приміток будуть самі користувачі.

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