Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США

Технології&Авто
5
Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США
Meta офіційно припинила свою програму перевірки фактів у США
Компанія Meta офіційно відмовляється від програми перевірки фактів у США. Натомість у Facebook, Instagram і Threads будуть діяти «Нотатки спільноти».
Про це повідомив керівник політики компанії Джоел Каплан.
У січні Meta оголосила про зміну підходу до модерації контенту задля покращення свободи слова.
Тепер у соцмережах компанії замість фактчекінгової програми діятимуть «Нотатки спільноти», на які не будуть поширюватися санкції.
Читайте також
З 2016 року в Meta працювала система перевірки фактів від незалежних фактчекінгових організацій. У січні гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що програма працювала не так, як очікували (принаймні у США) — і нібито стала інструментом для цензури. Компанія хоче відмовитися від фактчекінгу, щоб повернутися до «фундаментальної відданості свободі слова».
«Якими б добрими не були наміри, обмеження з часом розширилися до такого рівня, що ми робимо забагато помилок, розчаровуємо наших користувачів і надто часто заважаємо свободі висловлювання, яку прагнемо забезпечити. Занадто багато нешкідливого контенту зазнає цензури, занадто багато людей помилково потрапляють у „в'язницю Facebook“, і ми часто надто повільно реагуємо, коли вони це роблять», — пояснив Цукерберг.
Читайте також
Тож тепер Meta запроваджує новий підхід, схожий на той, який Ілон Маск запустив у X (раніше — Twitter) після купівлі соцмережі. Замість програми фактчекінгу в соцмережах запроваджують Community Notes («Примітки спільноти»). Це означає, що спільнота сама вирішуватиме, які публікації вводять в оману та потребують додаткового контексту.
Після запуску програми Meta не буде писати власні примітки чи вирішувати, які примітки показувати. Згідно з заявою, писати та оцінювати користь приміток будуть самі користувачі.
За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems