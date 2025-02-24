Meta підвищила бонуси для босів на 200% — на тлі звільнень 4000 «неефективних» працівників — Finance.ua

Meta підвищила бонуси для босів на 200% — на тлі звільнень 4000 «неефективних» працівників Сьогодні 07:04 — Світ

Meta підвищила бонуси для босів на 200% — на тлі звільнень 4000 «неефективних» працівників

Марк Цукерберг потроїв бонуси керівникам Meta — все б нічого, якби рядові співробітники до цього не стикнулися зі скороченнями й урізаннями опціонів.

Рада директорів Meta, як повідомляє CNBC , на тлі зростання акцій на 47% та збільшення виторгу на 21%, схвалила збільшення цільових бонусів для топменеджерів із 75% до 200% від базової зарплати. Рішення пояснюють тим, що їхня загальна грошова винагорода виявилася «на рівні або нижче 15-го процентиля» серед конкурентів, а тепер досягне приблизно «50-го процентиля».

Справедливо буде згадати, що підвищення не пошириться на самого Марка Цукерберга, як власне і те, що він за тиждень до цього анонсував серію масштабних скорочень — зі звільненням 5% (близько 4 000) «неефективних» працівників, а також скоротив програму опціонів на акції на 10% для тисяч тих, що лишилися працювати в компанії (скорочення опціонів при цьому різнитиметься залежно від того, де живуть працівники, та їхніх посад в компанії).

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Цукерберг зазначав, що звільнення спрямовані на неефективних працівників і допоможуть оптимізувати діяльність компанії у «напружений рік», а також інвестувати значні кошти в штучний інтелект. При цьому деякі співробітники заявляли, що отримали оцінки «відповідно або вище очікувань» у звітах Meta, тож повідомлення про звільнення їх застали зненацька.

«Коли я отримав електронний лист про звільнення, то був здивований, головним чином тому, що у мене дуже хороша історія продуктивності», — сказав один із працівників.

«Просто те, що хтось відповідав або перевищував очікування, не означає, що він продовжує відповідати планці. Співробітники Meta завжди були відповідальними за цільову культуру високої продуктивності», — заявив пізніше у коментарі Business Insider представник Meta.

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