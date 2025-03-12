Meta тестує свій перший чип для навчання ШІ — Finance.ua
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Meta тестує свій перший чип для навчання ШІ

Технології&Авто
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Meta тестує свій перший чип для навчання ШІ
Meta тестує свій перший чип для навчання ШІ
Meta тестує свій перший власний чип для навчання систем штучного інтелекту, щоб у майбутньому зменшити залежності компанії від зовнішніх постачальників, таких як Nvidia.
Якщо тестування пройде успішно, Meta планує нарощувати виробництво для широкомасштабного використання, повідомили Reuters джерела. Це є частиною довгострокового плану компанії — знизити величезні витрати на інфраструктуру.
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Meta прогнозує загальні витрати на 2025 рік у розмірі до $119 млрд, у тому числі до $65 млрд капітальних витрат, що значною мірою зумовлені витратами на інфраструктуру штучного інтелекту.
Одне з джерел повідомило, що новий навчальний чип Meta — це спеціалізований прискорювач, тобто він призначений для виконання лише специфічних для ШІ завдань. Це може зробити його більш енергоефективним, ніж інтегровані графічні процесори (GPU), які зазвичай використовуються для робочих навантажень ШІ.
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Meta працює з тайванським виробником мікросхем TSMC. Тестове розгортання почалося після того, як компанія завершила перший tape-out етап, що є важливим знаком успіху в розробці чипа, який передбачає відправку початкового дизайну на завод виробника чипів, повідомило інше джерело.
Типове тестування коштує десятки мільйонів доларів і займає приблизно від трьох до шести місяців, при цьому немає жодних гарантій, що тест буде успішним. У разі невдачі Meta буде змушена діагностувати проблему і повторити етап запису.
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Керівники Meta заявили, що хочуть почати використовувати власні чипи до 2026 року для навчання, або ж трудомісткого процесу подачі системі ШІ масиву даних, щоб «навчити» її, як працювати. Мета для навчального чипа — почати з рекомендаційних систем, а пізніше використовувати його для генеративних продуктів ШІ, таких як чат-бот Meta AI.
За матеріалами:
dev.ua
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