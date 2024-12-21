Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру — Finance.ua
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Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру

Технології&Авто
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Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру
Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру
Компанія Meta Platforms закликає генерального прокурора Каліфорнії заблокувати заплановане перетворення OpenAI на комерційну компанію.
Про це повідомляє Wall Street Journal.

У чому причина

У листі, датованому 12 грудня, Meta попередила, що таке перетворення може створити небезпечний прецедент.
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Як зазначили у компанії, це дозволить стартапам користуватися пільгами некомерційного статусу, допоки вони не будуть готові працювати як прибуткові підприємства.
«Поведінка OpenAI може мати сейсмічні наслідки для Кремнієвої долини. Якщо нова бізнес-модель OpenAI виявиться дійсною, некомерційні інвестори отримають такі ж переваги, як і ті, хто інвестує в комерційні компанії звичайним способом, а також отримають вигоду від податкових списань, наданих урядом», — цитує WSJ слова Мета в листі.
У листопаді американський мільярдер Ілон Маск звернувся до окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді з проханням винести попередню судову заборону, яка блокує перетворення OpenAI на комерційну структуру.
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У своєму листі Meta заявила, що підтримує зусилля Маска представляти інтереси громадськості під час розв’язання питання про те, чи буде OpenAI дозволено стати комерційною компанією, додається у повідомленні WSJ.
«Хоча наша робота триває, оскільки ми продовжуємо консультуватися з незалежними фінансовими та юридичними консультантами, будь-яка потенційна реструктуризація гарантує, що некомерційна організація продовжить існувати і процвітати, а також отримає повну вартість своєї поточної частки в комерційній структурі OpenAI з розширеними можливостями для виконання своєї місії», — сказав Брет Тейлор, голова OpenAI, у своїй заяві.
За матеріалами:
Економічна Правда
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