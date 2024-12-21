Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру — Finance.ua

Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

Meta закликає заблокувати перетворення OpenAI на комерційну структуру

Компанія Meta Platforms закликає генерального прокурора Каліфорнії заблокувати заплановане перетворення OpenAI на комерційну компанію.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

У чому причина

У листі, датованому 12 грудня, Meta попередила, що таке перетворення може створити небезпечний прецедент.

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Як зазначили у компанії, це дозволить стартапам користуватися пільгами некомерційного статусу, допоки вони не будуть готові працювати як прибуткові підприємства.

«Поведінка OpenAI може мати сейсмічні наслідки для Кремнієвої долини. Якщо нова бізнес-модель OpenAI виявиться дійсною, некомерційні інвестори отримають такі ж переваги, як і ті, хто інвестує в комерційні компанії звичайним способом, а також отримають вигоду від податкових списань, наданих урядом», — цитує WSJ слова Мета в листі.

У листопаді американський мільярдер Ілон Маск звернувся до окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді з проханням винести попередню судову заборону, яка блокує перетворення OpenAI на комерційну структуру.

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У своєму листі Meta заявила, що підтримує зусилля Маска представляти інтереси громадськості під час розв’язання питання про те, чи буде OpenAI дозволено стати комерційною компанією, додається у повідомленні WSJ.

«Хоча наша робота триває, оскільки ми продовжуємо консультуватися з незалежними фінансовими та юридичними консультантами, будь-яка потенційна реструктуризація гарантує, що некомерційна організація продовжить існувати і процвітати, а також отримає повну вартість своєї поточної частки в комерційній структурі OpenAI з розширеними можливостями для виконання своєї місії», — сказав Брет Тейлор, голова OpenAI, у своїй заяві.

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