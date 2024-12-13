Meta розробила ШІ-модель, що робить рухи аватарів у метавсесвіті реалістичнішими — Finance.ua
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Meta розробила ШІ-модель, що робить рухи аватарів у метавсесвіті реалістичнішими

Технології&Авто
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Meta розробила ШІ-модель, що робить рухи аватарів у метавсесвіті реалістичнішими
Meta розробила ШІ-модель, що робить рухи аватарів у метавсесвіті реалістичнішими
Компанія Meta випустила модель штучного інтелекту під назвою Meta Motivo, здатну керувати рухами людиноподібних цифрових агентів, що, як очікується, значно покращить досвід користувачів у метавсесвіті.
Meta Motivo долає проблеми з контролем тіла, які часто спостерігаються в цифрових аватарів, дозволяючи їм виконувати рухи реалістичніше, подібно до людських, зазначають в компанії.
Meta розробила ШІ-модель, що робить рухи аватарів у метавсесвіті реалістичнішими
Окрім того, Meta представила нову модель навчання для мовних моделей під назвою Large Concept Model (LCM), яка має на меті «відокремити міркування від мовного представлення».
Як пояснили в Meta, LCM суттєво відрізняється від типової LLM. Замість прогнозування наступного токена, LCM тренується прогнозувати наступну концепцію чи ідею, представлену цілим реченням у мультимодальному та багатомовному просторі.
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Серед інших представлених ШІ-інструментів від Meta — технологія Video Seal, яка дозволяє вбудовувати у відео прихований водяний знак, невидимий для людського ока, але відстежуваний.
Meta також продовжує практику безкоштовного надання розробникам доступу до своїх моделей ШІ, вважаючи, що відкритий підхід сприятиме створенню кращих інструментів для своїх сервісів.
Нагадаємо, раніше Meta закрила свою платформу для бізнес-комунікації Workplace, щоб зосередитися на роботі зі штучним інтелектом і технологіями метавсесвіту.
За матеріалами:
Ain.Ua
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