ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google — Finance.ua

ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google Сьогодні 18:35 — Технології&Авто

ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google

OpenAI оголосила, що функція інтернет-пошуку ChatGPT Search стала доступною для всіх користувачів чат-бота, незалежно від підписки.

Тепер можливість шукати в інтернеті через ChatGPT є як у мобільних застосунках, так і на вебсайті chat.com.

OpenAI також заявила, що користувачі можуть встановити ChatGPT Search як пошукову систему за замовчуванням у своїх веббраузерах. Це важливий крок, який робить OpenAI серйозним конкурентом Google на ринку онлайн-пошуку.

Завдяки такій інтеграції ChatGPT Search стає універсальним інструментом для швидкого отримання інформації, що може змінити звички користувачів при пошуку в інтернеті.

Це оголошення стало частиною 12-денної серії запусків продуктів від OpenAI. Серед інших новинок компанії вже представлені преміумпідписка ChatGPT Pro та інструмент для створення відео на основі ШІ під назвою Sora.

Нагадаємо, наприкінці жовтня OpenAI представила пошук ChatGPT, який «дозволяє отримувати сучасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела». Компанія пообіцяла надавати найкращі результати на пошуковий запит замість необхідності самостійного вивчення безлічі джерел у рамках традиційного пошуку.

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