ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google

Технології&Авто
60
ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google
ChatGPT Search тепер доступний для всіх користувачів: OpenAI кидає виклик Google
OpenAI оголосила, що функція інтернет-пошуку ChatGPT Search стала доступною для всіх користувачів чат-бота, незалежно від підписки.
Тепер можливість шукати в інтернеті через ChatGPT є як у мобільних застосунках, так і на вебсайті chat.com.
OpenAI також заявила, що користувачі можуть встановити ChatGPT Search як пошукову систему за замовчуванням у своїх веббраузерах. Це важливий крок, який робить OpenAI серйозним конкурентом Google на ринку онлайн-пошуку.
Завдяки такій інтеграції ChatGPT Search стає універсальним інструментом для швидкого отримання інформації, що може змінити звички користувачів при пошуку в інтернеті.
Це оголошення стало частиною 12-денної серії запусків продуктів від OpenAI. Серед інших новинок компанії вже представлені преміумпідписка ChatGPT Pro та інструмент для створення відео на основі ШІ під назвою Sora.
Нагадаємо, наприкінці жовтня OpenAI представила пошук ChatGPT, який «дозволяє отримувати сучасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела». Компанія пообіцяла надавати найкращі результати на пошуковий запит замість необхідності самостійного вивчення безлічі джерел у рамках традиційного пошуку.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.