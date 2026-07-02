Meta обмежує AI-функцію в розумних окулярах і вводить підписку Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Для розширеного доступу пропонується підписка Meta One Premium за $19,99

Meta без гучного анонсу оновила умови використання функції Conversation Focus у своїх розумних окулярах. Тепер базовим користувачам буде доступно лише до 3 годин роботи цієї функції на місяць, а для розширеного доступу пропонується підписка Meta One Premium за $19,99, яка збільшує ліміт до 15 годин.

Підписка орієнтована на «активних користувачів»

У компанії підкреслюють, що використання окулярів загалом не потребує підписки, а обмеження стосуються лише окремих AI-функцій. Водночас навіть користувачі платного плану отримують той самий місячний ліміт у 15 годин для Conversation Focus, що фактично робить функцію частково обмеженою для всіх категорій користувачів.

Conversation Focus призначена для посилення голосу співрозмовника в шумному середовищі. За даними журналістів, функція працює локально на пристрої й не потребує підключення до серверів, що ставить під сумнів потребу в будь-яких додаткових витратах на її підтримку з боку Meta.

У компанії пояснюють, що більшість користувачів не досягають місячного ліміту, а підписка орієнтована на «активних користувачів» і додаткові можливості пристрою. Водночас Meta зазначає, що набір преміальних функцій може розширюватися, що потенційно відкриває шлях до нових платних обмежень у майбутньому.

iTechua За матеріалами:

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