Meta випустила дешевші smart-окуляри за $299
Meta представила нові smart-окуляри що на $80 дешевше за базову модель другого покоління.
Про це пише CNBC.
Meta анонсувала нову модель smart-окулярів із ціною $299. Пристрій створили разом з EssilorLuxottica — материнською компанією Ray-Ban. Водночас новинка виходить без брендингу Ray-Ban чи Oakley та отримала новий дизайн.
Особливості окулярів
Окуляри не мають вбудованого дисплея, але оснащені камерою та персональними динаміками. Головним акцентом є інтеграція зі штучним інтелектом: користувачі можуть звертатися до ШІ Meta для перекладу чи аналізу того, що вони бачать навколо, а також знімати фотографії та відео свого оточення.
Розумні окуляри виявилися для Meta набагато успішнішим продуктом, ніж гарнітури віртуальної реальності (VR), які так і залишилися нішевим товаром переважно для геймерів.
Хоча ринок розумних окулярів ще невеликий, Meta та EssilorLuxottica домінують на ньому з часткою понад 80% та мільйонами проданих пристроїв з 2021 року. Керівництво Meta розглядає ці легкі окуляри як крок до складніших пристроїв із вбудованими в лінзи екранами.
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