Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги — Finance.ua
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Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги

Казна та Політика
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Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги
Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги
Жителі звільнених територій, починаючи з вересня 2022 року, отримали понад 223,7 мільйона гривень допомоги, які їм виплатили готівкою в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
«Станом на 26 січня 2023 року включно допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 93 тисячі громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей», — сказано в повідомленні.
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Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено грошову допомогу в розмірі 2200 гривень більше 37 тисячам осіб, що проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.
«Міжнародні донори планують і надалі надавати кеш-підтримку, аби охопити якомога більшу кількість громадян, які пережили окупацію та залишаються на деокупованих територіях», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

  • для людей, які постраждали від війни була створена спеціальна спонсорська програма допомоги під назвою The $1K project. Процес отримання допомоги достатньо простий, адже після схвалення заявки кошти поступають на особисту картку;
  • раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, яку допомогу від держави можуть отримати ті, хто потрапив у полон через воєнне вторгнення рф в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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