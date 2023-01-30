Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги — Finance.ua

Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Мешканці деокупованих територій отримали майже 224 мільйони гривень допомоги

Жителі звільнених територій, починаючи з вересня 2022 року, отримали понад 223,7 мільйона гривень допомоги, які їм виплатили готівкою в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Станом на 26 січня 2023 року включно допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 93 тисячі громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей», — сказано в повідомленні.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено грошову допомогу в розмірі 2200 гривень більше 37 тисячам осіб, що проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.

«Міжнародні донори планують і надалі надавати кеш-підтримку, аби охопити якомога більшу кількість громадян, які пережили окупацію та залишаються на деокупованих територіях», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

для людей, які постраждали від війни була створена спеціальна спонсорська програма допомоги під назвою The $1K project. Процес отримання допомоги достатньо простий, адже після схвалення заявки кошти поступають на особисту картку;

раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, яку допомогу від держави можуть отримати ті, хто потрапив у полон через воєнне вторгнення рф в Україну.

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