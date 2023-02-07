Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського – Філатов — Finance.ua

Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського – Філатов Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського – Філатов

Міська рада Дніпра відсудила аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо — на „юриспруденції“ Ігоря Валерійовича, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер — після всіх судових суперечок, „хвороб“ самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу», — написав Філатов.

Мер додав, що попереду ще касаційний суд.

Нагадаємо, 16 вересня минулого року Дніпровський окружний адміністративний суд скасував право експлуатації Дніпропетровського аеропорту для компанії Коломойського. Позивачем виступила міська рада Дніпра. Третя особа — НАБУ. У березні-квітні цього року військові рф постійно атакували ракетами аеропорт у Дніпрі. Нині сам аеропорт і вся інфраструктура поруч із ним повністю зруйновані.

За інформацією Forbes , у 2008 році РНБО під керівництвом Раїси Богатирьової з «Партії регіонів» вирішила передати майновий комплекс дніпропетровського аеропорту на баланс нового, спеціально створеного державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ». Але через рік рішення РНБО змінилося.

У 2015 році, коли держава почала велику суперечку з Коломойським на багатьох фронтах (« ПриватБанк », «Укрнафта»), уряд ухвалив рішення передати аеродром Міноборони. Також Фонд держмайна подав судовий позов про повернення державі майнового комплексу аеропорту.

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Укрінформ За матеріалами:

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