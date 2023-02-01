СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ — Finance.ua

СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ Сьогодні 12:55 — Кримінал

СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ, Фото: УП

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук у будинку мільярдера Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє УП.

За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, обшук в будинку Коломойського проводять СБУ та БЕБ.

За інформацією джерела, розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. Зокрема — розтрати нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.

Офіційних коментарів щодо обшуків в бізнесмена наразі не надходило.

Як пише Суспільне, обшуки у Коломойського підтвердив голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

«Подробиць я повідомити не можу, тому що я не керівник органу досудового розслідування. Але те, що зараз детективи Бюро економічної безпеки проводять вказані обшуки, ця ситуація є», — розповів він.

Посадовець додав, що не може надати інформацію, де саме проводяться обшуки.

Довідка Finance.ua:

раніше Українська правда також повідомляла, що в середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у 2015 році;

крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам «Укрнафти».

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Українська правда За матеріалами:

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