СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ — Finance.ua
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СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ

Кримінал
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СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ
СБУ проводить обшук у будинку Коломойського — ЗМІ, Фото: УП
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук у будинку мільярдера Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє УП.
За словами співрозмовника видання у правоохоронних органах, обшук в будинку Коломойського проводять СБУ та БЕБ.
За інформацією джерела, розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти. Зокрема — розтрати нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на великі суми.
Офіційних коментарів щодо обшуків в бізнесмена наразі не надходило.
Як пише Суспільне, обшуки у Коломойського підтвердив голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.
«Подробиць я повідомити не можу, тому що я не керівник органу досудового розслідування. Але те, що зараз детективи Бюро економічної безпеки проводять вказані обшуки, ця ситуація є», — розповів він.
Посадовець додав, що не може надати інформацію, де саме проводяться обшуки.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Українська правда також повідомляла, що в середині вересня детективи НАБУ провели обшук у Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його вміст. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії «Укрнафта» на майже 13 млрд грн у 2015 році;
  • крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам «Укрнафти».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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