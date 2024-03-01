Мережа магазинів Zara готується повернутися до України — Financial Times — Finance.ua
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Мережа магазинів Zara готується повернутися до України — Financial Times

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Мережа магазинів Zara готується повернутися до України — Financial Times
Мережа магазинів Zara готується повернутися до України — Financial Times
Мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви.
Про це пише Financial Times.
Іспанський власник Zara, Inditex, повідомив місцевих орендодавців, що на початку квітня він почне знову відкривати свої магазини в Україні.
Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні, повідомила компанія Financial Times. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва.
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У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких українських співробітників вже відправили на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.
Inditex закрила свої магазини в Україні - серед яких були бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka — 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм працівникам.
Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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