Mercedes заявив про падіння прибутків — Finance.ua

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Mercedes заявив про падіння прибутків

Технології&Авто
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Mercedes заявив про падіння прибутків
Mercedes заявив про падіння прибутків
Німецька компанія Mercedes-Benz заявила у середу про різке падіння піврічного прибутку — доходи автовиробника скоротилися більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року через мита та слабкі продажі.
Про це повідомляє dpa.
Чистий прибуток Mercedes знизився на 55,8% - із приблизно 6,1 млрд євро до близько 2,7 млрд євро. Компанія назвала мита, зниження обсягів продажів та витрати, пов’язані із заходами щодо підвищення ефективності, основними чинниками падіння.
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У компанії очікують, що річний дохід групи значно знизиться порівняно із минулим роком. У 2025 році скоригована операційна маржа для підрозділу легкових автомобілів, за прогнозами, становитиме від 4% до 6%, що нижче за 8,1% роком раніше, який і так був слабким. Автовиробник також очікує на значне зниження обсягів продажів.
Дохід компанії за перше півріччя впав на 8,6% - до приблизно 66,4 млрд євро, тоді як операційний прибуток (EBIT) теж різко знизився приблизно на 55% - з 7,9 млрд євро до 3,6 млрд євро.
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Зазначається, що компанія Mercedes вже зіткнулася зі значним зниженням прибутку у попередньому фінансовому році, переважно через слабкі результати діяльності у Китаї. Чистий прибуток групи тоді впав приблизно на 28% порівняно з 2023 роком — до 10,4 млрд євро. Дохід знизився на 4,5% - до 145,6 млрд євро, а операційний прибуток скоротився майже на третину — до 13,6 млрд євро.
З метою підвищення прибутковості та обсягів продажів у лютому керівництво компанії оголосило про програму скорочення витрат. План передбачає скорочення виробничих витрат на 10% порівняно з поточним рівнем до 2027 року, оптимізацію витрат на матеріали та додаткове скорочення фіксованих витрат на 10%.
Компанія Mercedes-Benz уклала угоду з робочою радою щодо комплексного пакета заходів, який також включає програму звільнення співробітників, які не працюють на виробництві.
За матеріалами:
Укрінформ
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