Mercedes представив свій найшвидший кросовер (фото) Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

Mercedes-Benz GLS отримав нову заряджену версію. Кросовер здатен розвинути понад 300 км/год та вирізняється оригінальним дизайном.

Тюнінг Mercedes GLS виконали спеціалісти Brabus. Подробиці цікавого проєкту, який назвали Brabus 900 Mean Green, розкрили на сайті німецького ательє.

Характеристики авто

Цифрове позначення в назві вказує на збільшену до 900 сил потужність двигуна. Для цього об’єм V8 збільшили до 4,5 л та встановили нові турбіни, колінвал і поршні. Крутний момент зріс до 1250 Н∙м, проте для підвищення ресурсу силового агрегату його обмежили на 1050 Н∙м.

Brabus 900 Mean Green здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 310 км/год — наразі це найшвидший кросовер Mercedes. Середня витрата пального — 12,8 л/100 км. Крім того, кросовер отримав новий вихлоп та спортивну підвіску.

Читайте також Mercedes попереджає водіїв EV не заряджати батарею понад 80%

Відрізнити новий Mercedes GLS Brabus можна за зміненою решіткою радіатора, карбоновими обвісом, дифузором і спойлером. Також встановлені 24-дюймові ковані диски Monoblock ZV Platinum Edition із широкими шинами 295/35 R20 спереду і 335/30 R20 ззаду.

Пакет Mean Green включає зелені колір кузова і внутрішнє оздоблення. Салон обшили шкірою й алькантарою та додали карбонові деталі, а для задніх пасажирів встановили монітори. Ціна Mercedes GLS Brabus Mean Green — 509 867 євро.

