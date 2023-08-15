Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення — Finance.ua

Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Mercedes-Benz відключив російських дилерів від свого програмного забезпечення

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz повністю відключив своїх російських дилерів від власного програмного забезпечення.

Про це повідомляє портал Oops Top

Також їм обмежено доступ до онлайн-систем, за допомогою яких здійснюється технічне обслуговування автомобілів та виявлення проблем.

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Зазначається, що відсутність офіційного програмного забезпечення може збільшити терміни ремонту та обслуговування автомобілів, а також створити проблеми з оновленнями для нових автівок.

За даними автоконцерну, доступ до онлайн-систем, через які здійснюється технічне обслуговування автомобілів, припинено.

У компанії «Mercedes Benz рус» заявили, що ремонт та обслуговування машин проводитимуться на основі «накопиченого досвіду та знань».

«Дилери відключені від онлайн-систем програмного забезпечення виробника. У деяких випадках відсутність доступу до онлайн-систем призведе до збільшення часу ремонту», — попередили у компанії.

В асоціації «Автомобільні дилери росії» заявили, що офіційні дилери відчувають проблеми з програмним забезпеченням більшості іноземних брендів. Головною проблемою називають збільшення термінів ремонту.

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«Це стосується не лише Mercedes Benz, а й BMW. Програмне забезпечення та обладнання від сторонніх розробників, що продаються на торговельних майданчиках, допомагає обійти обмеження. Але насправді тепер термін „офіційний дилер“ втрачає сенс», — зазначив співрозмовник видання.

Наприкінці листопада 2022 року Mercedes-Benz оголосив про відхід з російського ринку та заявив про плани продати свої активи в країні компанії «Автодом». Сума угоди не розголошується. «Автодом» повідомляв, що в рамках угоди Mercedes отримав опціон на викуп російського бізнесу за ринковою ціною.

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Укрінформ За матеріалами:

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