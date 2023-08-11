Google почав блокувати послуги для підсанкційних російських компаній — Finance.ua

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Google почав блокувати послуги для підсанкційних російських компаній

Технології&Авто
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Google почав блокувати послуги для підсанкційних російських компаній
Google почав блокувати послуги для підсанкційних російських компаній
Американська компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Googlе Workspace (корпоративна пошта, документи тощо) низки російських компаній, які потрапили під санкції США.
Про це повідомляє Комерсант.
За словами співрозмовників у двох великих IT-компаніях, у ніч на 10 серпня Google почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, Google документи, Google диск тощо) для російських компаній, які перебувають під санкціями США.
Джерела зазначають, що американська корпорація аргументувала блокування відправкою «спам-повідомлень».
У травні 2022 року стало відомо, що Google має намір ліквідувати російське ТОВ «Гугл» і вивезти за кордон співробітників, які захочуть продовжити працювати в американській компанії. Вже у червні ТОВ «Гугл» подало заяву про власне банкрутство.
Як пояснив керівник відділу розвитку хмарних рішень Softline (дистриб'ютор Google Workspace) Кирило Винокуров, американська компанія може заблокувати акаунти за порушення правил використання сервісів.
У Softline часто звертаються корпоративні клієнти з питань, пов’язаних із сервісами Google, але поки що, за словами Винокурова «сплеску» блокувань не спостерігалося.
Джерело, близьке до Google, стверджує, що змін у доступі до сервісів Workspace в росії «навмисно не вводилося».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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