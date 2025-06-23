Mercedes-Benz більше не планує відмовлятись від «класичних» двигунів — Finance.ua
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Mercedes-Benz більше не планує відмовлятись від «класичних» двигунів

Технології&Авто
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Mercedes-Benz більше не планує відмовлятись від «класичних» двигунів
Mercedes-Benz більше не планує відмовлятись від «класичних» двигунів
Голова компанії Ола Калленіус визнав, що Mercedes-Benz довелося «скоригувати курс» і зберегти двигуни внутрішнього згоряння довше, ніж планувалося спочатку. До слова, нещодавно про подібний намір заявили очільники Audi, пише Motor1.
Раніше Mercedes-Benz оголошувала про намір перейти на виробництво виключно електромобілів до 2030 року, але тепер цей план, схоже, буде кардинально змінено.
Калленіус заявив, що «електрифіковані високотехнологічні двигуни внутрішнього згоряння працюватимуть довше, ніж спочатку очікувалось».
Він не назвав точних термінів, але охарактеризував стратегію збереження ДВЗ оптимальним рішенням, оскільки впровадження електромобілів відбувається надто повільно.
Проте ринок, навпаки, демонструє позитивну динаміку. Хоча це правда, що деякі компанії переживають труднощі, зокрема Mercedes-Benz, яка повідомила про падіння на 23%, загальний показник продажів електромобілів зріс на понад 25% минулого року. Усього було реалізовано 17 мільйонів EV. Так само зростають продажі гібридних авто.
У щорічному огляді електромобілів BloombergNEF йдеться, що продажі гібридних автомобілів та електромобілів, що підключаються до мережі, зростуть на 25% цього року порівняно з 2024 роком, досягнувши майже 22 мільйонів одиниць. Очікувано, майже дві третини продажів електромобілів та плагін-гібридів припадають на Китай.
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Для Mercedes-Benz, а також Audi та BMW, Китай все ще залишається найбільшим ринком. Калленіус стверджує, що китайські покупці «не просто використовують свої автомобілі, щоб дістатися з пункту, А в пункт Б. Для багатьох це також друга вітальня». Можливо, це пояснює велику залежність від екранів у останніх моделях із трикутною зіркою.
Саме тому німецьке тріо пропонуватиме поєднання автівок з ДВЗ та електромобілів аж до 2030-х років, аби задовільнити якомога більше покупців. Однак, досі незрозуміло, як компанії діятимуть в Європі, де з середини наступного десятиліття буде заборонений продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Вірогідно, автовиробники сподіваються на відтермінування заборони, але очільники ЄС поки не йдуть на поступки.
За матеріалами:
Телеканал 24
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