Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год

Технології&Авто
7
Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год
Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год
Компанія Mercedes-Benz оголосила про модернізацію своїх автомобілів, оснащених системою автономного водіння, для можливості руху німецькими автомагістралями зі швидкістю до 95 кілометрів на годину за певних умов.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія сподівається, що після сертифікації від Управління автомобільного транспорту Німеччини, яка, ймовірно, відбудеться наприкінці 2024 року, продажі системи Drive Pilot почнуться в наступному році.
Читайте також
Система дозволяє автомобілю автономно керувати, коли перед ним їде інший транспортний засіб і умови видимості є добрими. Це дає водієві змогу на тривалий час не тримати руки на кермі. Проте водій повинен бути готовим повернутися до управління автомобілем протягом кількох секунд.
Усі автомобілі Mercedes, які вже оснащені цією технологією, отримають безкоштовну модернізацію, що дозволить збільшити максимальну швидкість з 60 км/год.
Читайте також
Для інформування інших водіїв про активацію автоматичного режиму, компанія встановила бірюзовий ліхтар на передній частині автомобіля, який вмикається під час роботи системи. Mercedes сподівається, що цей колір стане стандартом.
Компанія також планує підвищити швидкість, з якою може використовуватися система, до 130 км/год, але конкретні терміни ще не визначені.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.