Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год — Finance.ua

Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год Сьогодні 03:27 — Технології&Авто

Mercedes-Benz адаптує автомобілі для автономного пересування зі швидкістю до 95 км/год

Компанія Mercedes-Benz оголосила про модернізацію своїх автомобілів, оснащених системою автономного водіння, для можливості руху німецькими автомагістралями зі швидкістю до 95 кілометрів на годину за певних умов.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія сподівається, що після сертифікації від Управління автомобільного транспорту Німеччини, яка, ймовірно, відбудеться наприкінці 2024 року, продажі системи Drive Pilot почнуться в наступному році.

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Система дозволяє автомобілю автономно керувати, коли перед ним їде інший транспортний засіб і умови видимості є добрими. Це дає водієві змогу на тривалий час не тримати руки на кермі. Проте водій повинен бути готовим повернутися до управління автомобілем протягом кількох секунд.

Усі автомобілі Mercedes, які вже оснащені цією технологією, отримають безкоштовну модернізацію, що дозволить збільшити максимальну швидкість з 60 км/год.

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Для інформування інших водіїв про активацію автоматичного режиму, компанія встановила бірюзовий ліхтар на передній частині автомобіля, який вмикається під час роботи системи. Mercedes сподівається, що цей колір стане стандартом.

Компанія також планує підвищити швидкість, з якою може використовуватися система, до 130 км/год, але конкретні терміни ще не визначені.

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