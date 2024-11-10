Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер

Технології&Авто
15
Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер
Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер
Уперше за свою історію Mercedes-AMG самостійно розробляє суперелектричний кросовер.
Про це пише «Укравтопром» з посиланням на electrek.
Читайте також
Mercedes-AMG самостійно розробляє всю архітектуру автомобіля, на відміну від EQS.
Нова повнорозмірна модель створена на основі високопродуктивної електричної платформи AMG.EA.
Повнорозмірний електричний SUV стане другим електромобілем на платформі AMG. EA після 4-дверного купе GT.
Читайте також
Компанія стверджує, що її нова платформа AMG. EA стане «новатором технологій» на основі двигуна з осьовим потоком від Yasa, що належить Mercedes.
Yasa стверджує, що ця технологія забезпечує вчетверо більший крутний момент і подвоєну потужність, ніж майже всі сучасні електромобілі.
За матеріалами:
Укравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.