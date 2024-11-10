Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер — Finance.ua

Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

Mercedes-AMG готує перший суперелектричний кросовер

Уперше за свою історію Mercedes-AMG самостійно розробляє суперелектричний кросовер.

Про це пише «Укравтопром» з посиланням на electrek.

Mercedes-AMG самостійно розробляє всю архітектуру автомобіля, на відміну від EQS.

Нова повнорозмірна модель створена на основі високопродуктивної електричної платформи AMG.EA.

Повнорозмірний електричний SUV стане другим електромобілем на платформі AMG. EA після 4-дверного купе GT.

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Компанія стверджує, що її нова платформа AMG. EA стане «новатором технологій» на основі двигуна з осьовим потоком від Yasa, що належить Mercedes.

Yasa стверджує, що ця технологія забезпечує вчетверо більший крутний момент і подвоєну потужність, ніж майже всі сучасні електромобілі.

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