Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд — Finance.ua

Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд Сьогодні 18:00

Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях Конференції з відновлення України у Римі заявив, що росія повинна відшкодувати Україні всі матеріальні збитки, завдані внаслідок повномасштабної війни. За оцінками німецького уряду, йдеться про суму близько 500 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.

«росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів», — наголосив Мерц.

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За словами канцлера, державні активи рф на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року західні країни запровадили санкції проти Центробанку рф і Фонду національного добробуту, заморозивши активи, розміщені у країнах G7.

У 2024 році країни G7 домовилися використовувати доходи від заморожених російських активів для підтримки України. Ці кошти направлятимуть на обслуговування і погашення $50 мільярдів кредиту, наданого Києву.

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