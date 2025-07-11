Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд

21
Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд
Мерц вимагає від росії відшкодувати Україні €500 млрд
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях Конференції з відновлення України у Римі заявив, що росія повинна відшкодувати Україні всі матеріальні збитки, завдані внаслідок повномасштабної війни. За оцінками німецького уряду, йдеться про суму близько 500 мільярдів євро.
Про це повідомляє пресслужба уряду ФРН.
«росія повинна відшкодувати цю матеріальну шкоду. Поки цього не станеться, вона не отримає і не повинна отримати доступ до заморожених активів», — наголосив Мерц.
Читайте також
За словами канцлера, державні активи рф на сотні мільярдів євро, переважно розміщені у країнах Європейського Союзу, залишатимуться замороженими. Доходи з цих активів, як і раніше, спрямовуватимуться на забезпечення кредитної підтримки України.
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року західні країни запровадили санкції проти Центробанку рф і Фонду національного добробуту, заморозивши активи, розміщені у країнах G7.
У 2024 році країни G7 домовилися використовувати доходи від заморожених російських активів для підтримки України. Ці кошти направлятимуть на обслуговування і погашення $50 мільярдів кредиту, наданого Києву.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems