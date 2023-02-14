Мер Львова розповів про ціни на оренду житла — Finance.ua
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Мер Львова розповів про ціни на оренду житла

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Згідно з даними Держстату, у 2022 році вартість оренди житла на Львівщині зросла на 111,5% — з 5 191 до 10 977 гривень. Наразі в місті та області спостерігається вирівнювання цін, однак в плані винайму житла за регіоном закріпився статус одного із найдорожчих в Україні.
З початком великої війни Львів став притулком для українців з різних регіонів країни. Через місто пройшло більш як 5 мільйонів громадян. Частина із них осіла на заході, інша — переткнула кордон. Львів намагався максимально сприяти адаптації новоприбулих українців. Як пригадує міський голова Андрій Садовий, практично у кожного львів’янина вдома жили люди з інших регіонів України. А власники квартир та готелі в перші тижні повномасштабної війни знижували ціни на 30–40%.
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Попри зазначену допомогу містян, не варто списувати з рахунків економічний фактор. З кінця лютого — початку березня попит на житло суттєво виріс. Відповідно — злетіла вартість. Окремі власники, розуміючи, що зараз можливо заробити навіть на квартирах без особливих зручностей, почали штучно завищувати ціни. Садовий наголошує, що у Львові житло ніколи не було дешевим, а стосовно окремих випадків, де ціна була захмарною, проводилися внутрішні розслідування.
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"Стосовно дій, які ми назвали мародерством, по кожному кейсу почали таке внутрішнє розслідування і деякі кейси були, була проведена профілактична розмова з людьми, вони просили вибачення, а деякі кейси — це було накручування ситуації",— пояснює міський голова Львова.
Пояснюючи ріст цін Садовий пригадує, як злетіла вартість оренди в Давосі, коли там проходив міжнародний форум.
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Вартість житла в самому Давосі зросла на 200% під час проведення форуму, — зазначив він.
Він не відкидає і людський фактор та наголошує, що під час перших тижнів та місяців повномасштабного вторгнення багато хто виносив з дому останнє та намагався допомогти, проте були й ті, хто хотів нажитися.
Бог їм суддя, я вважаю такі кроки мародерськими, якщо хтось хоче заробити кошти на війні, — підсумував Садовий.
Що стосується питання житла для переселенців, Садовий повідомив, що наразі в місті будується житло, розраховане на 700 осіб. Тут житимуть ті, хто проходить реабілітацію. Він підкреслив, що цей проєкт підтримується Європейськи союзом.

Довідка Finance.ua:

Сьогодні в середньому за 1-кімнатну на вторинному ринку в західному регіоні власники квартир запросять:
  • Львів — 2,1 млн грн;
  • Ужгород — 1,6 млн грн;
  • Луцьк, Чернівці — 1,5 млн грн.
Якщо перерахувати середню вартість метра готового житла з ремонтом, ціни на заході України виглядатимуть так:
  • Львів — 51 000 грн/м2;
  • Ужгород — 39 000 грн/м2.
Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:
  • Львів — 44 500 грн/м2.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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