Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів

Особисті фінанси
3196
Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів.
Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс» заявив мер міста Владислав Атрошенко.
«Сильно постраждала Чернігівська ТЕЦ, „Облтеплокомуненерго“, „Чернігівводоканал“. Пошкоджено практично всі магістральні мережі критичної інфраструктури: тепло, вода, каналізація. У багатьох місцях порушено герметичність стиків, тож часто не вдається досягти необхідного тиску в мережах і подати воду на верхні поверхи багатоповерхівок», — пояснив він.
Читайте також
Також, за словами Атрошенка, значних втрат зазнала і транспортна інфраструктура міста.
«Знищено велику кількість тролейбусів, тракторів, маніпуляторів, сміттєвозів, прибиральної і вантажної техніки. Зруйновано 50% контактної тролейбусної мережі», — зазначив мер.
Місце для вашої реклами
За словами Атрошенка, місцева влада планує відновлювати інфраструктуру і шукати інвесторів вже зараз, хоча, додає він, «серйозні кошти нереально отримати до завершення війни».
1 червня голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігівська область готова до повторного наступу військ росії краще, ніж 24 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.