Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів — Finance.ua

Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів 24.06.2022, 19:03 — Особисті фінанси

Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс» заявив мер міста Владислав Атрошенко.

«Сильно постраждала Чернігівська ТЕЦ, „Облтеплокомуненерго“, „Чернігівводоканал“. Пошкоджено практично всі магістральні мережі критичної інфраструктури: тепло, вода, каналізація. У багатьох місцях порушено герметичність стиків, тож часто не вдається досягти необхідного тиску в мережах і подати воду на верхні поверхи багатоповерхівок», — пояснив він.

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Також, за словами Атрошенка, значних втрат зазнала і транспортна інфраструктура міста.

«Знищено велику кількість тролейбусів, тракторів, маніпуляторів, сміттєвозів, прибиральної і вантажної техніки. Зруйновано 50% контактної тролейбусної мережі», — зазначив мер.

За словами Атрошенка, місцева влада планує відновлювати інфраструктуру і шукати інвесторів вже зараз, хоча, додає він, «серйозні кошти нереально отримати до завершення війни».

1 червня голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігівська область готова до повторного наступу військ росії краще, ніж 24 лютого.

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