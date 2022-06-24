Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів — Finance.ua

Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну – понад 4,2 млрд доларів
Сукупні втрати Чернігова внаслідок війни становлять понад 4,2 млрд доларів.
Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс» заявив мер міста Владислав Атрошенко.
«Сильно постраждала Чернігівська ТЕЦ, „Облтеплокомуненерго“, „Чернігівводоканал“. Пошкоджено практично всі магістральні мережі критичної інфраструктури: тепло, вода, каналізація. У багатьох місцях порушено герметичність стиків, тож часто не вдається досягти необхідного тиску в мережах і подати воду на верхні поверхи багатоповерхівок», — пояснив він.
Також, за словами Атрошенка, значних втрат зазнала і транспортна інфраструктура міста.
«Знищено велику кількість тролейбусів, тракторів, маніпуляторів, сміттєвозів, прибиральної і вантажної техніки. Зруйновано 50% контактної тролейбусної мережі», — зазначив мер.
За словами Атрошенка, місцева влада планує відновлювати інфраструктуру і шукати інвесторів вже зараз, хоча, додає він, «серйозні кошти нереально отримати до завершення війни».
1 червня голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігівська область готова до повторного наступу військ росії краще, ніж 24 лютого.
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