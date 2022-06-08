Мер австралійського міста запропонував сплачувати податки криптовалютою — Finance.ua

Мер австралійського міста запропонував сплачувати податки криптовалютою

Вчора 16:45 — Енергетика

Мер австралійського міста Голд-Кост Томас Тейт (Thomas Tate) має намір дозволити місцевим жителям сплачувати податки криптовалютою. Однак поки що його ідея не знайшла підтримки через волатильність криптовалютного ринку.

У своєму виступі перед місцевими ЗМІ Томас Тейт заявив про необхідність запровадження інновацій та можливості оплати податків або отримання зарплати у цифрових валютах. Використання криптоактивів виключить участь посередників, як-от банки, під час проведення фінансових операцій. За словами Тейта, ініціатива виведе місто на новий рівень і матиме особливий попит серед молодого покоління. Мер вважає, що для цього немає жодних перешкод, оскільки «волатильність ринку не така вже й погана».

«Чому не можна сплачувати податки у криптовалюті, якщо ризик невеликий? Волатильність не така вже й погана. [...] Ми є інноваційними. [...] Ми завжди дивимося на наступний рівень», — заявив чиновник.

Мер оголосив, що рада має намір найняти головного інвестиційного директора для «заохочення інновацій».

Коментар прозвучав незадовго до ухвалення бюджету шостого за розміром міста в Австралії, в якому мешкають 679 тисяч осіб.

2020 року Том Тейт отримав призначення на третій термін.

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Учасник галузевої організації Blockchain Australia Адам Поултон (Adam Poulton) зазначив, що державним органам доведеться проаналізувати свою схильність до ризику, перш ніж приймати рішення про використання криптоактивів як оплату.

«Останнє, що хотіли б робити держслужби, це приймати оплату в біткойні, тримати в ньому гроші та чекати, коли його курс відновиться, якщо він впаде», — пояснив фахівець.

До речі, Голд-Кост — друге за величиною місто у східному австралійському штаті Квінсленд і популярне місце відпочинку через його довгі пляжі та відмінні умови для серфінгу.

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