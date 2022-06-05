Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту — Finance.ua

Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту

Вчора 04:20 — Фінтех і Картки

Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту

Ізраїльська компанія створила новий механізм, що дозволяє власникам заповідати свої криптовалюти та невзаємозамінні токени (NFT). Це дозволить гарантовано передати активи близьким у разі несподіваної смерті.

Згідно з інформацією на сайті стартапу Kirobo , заповідати свою криптовалютну спадщину можна до восьми отримувачів. Для цього просто необхідно мати криптогаманець Liquid Vault з невеликою кількістю криптовалюти KIRO.

Розробники зазначають, що за 13 років з моменту появи криптовалюти виникла проблема її спадкування. А в міру зростання популярності таких активів це питання набуває все більшої актуальності.

В основі технології «криптоспадкування» лежить смарт-контракт. Він включає всю необхідну інформацію: криптогаманці спадкоємців, обсяг активів, які кожен з них отримає, і таймер, який можна періодично скидати за невелику плату.

У призначений день остання воля заповідача виконується автоматично, активи відправляться за вказаними адресами. Одержувачі отримають відповідне повідомлення і повинні ввести пароль, щоб забрати спадщину. Таким чином, відпадає потреба у послугах нотаріусів або будь-яких державних органів.

Такий механізм ґрунтується на розробленій Kirobo технології «майбутніх умовних транзакцій». Цю функцію можна порівняти з резервним копіюванням гаманця — вона дозволяє власнику запланувати транзакції або отримати додаткову точку доступу до криптовалюти під час різних умов.

Бета-версія гаманця Liquid Vault була запущена наприкінці 2021 року. Тоді він підтримував Ethereum та токени стандарту ERC-20 — тобто монети, сумісні з другим за розміром блокчейном.

Хоча принцип децентралізації не передбачає доступу до криптовалюти нікого, крім її безпосереднього власника, питання, як бути з нею після смерті власника, стоїть досить гостро. За даними The Wall Street Journal , приблизно одна п’ята частина всіх видобутих біткойнів вважається втраченою назавжди — частина з них належала людям, які померли.

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