Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту — Finance.ua
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Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту

Вчора 04:20Фінтех і Картки
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Bitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалютуBitcoin у спадок: нова технологія дозволить заповідати криптовалюту
Ізраїльська компанія створила новий механізм, що дозволяє власникам заповідати свої криптовалюти та невзаємозамінні токени (NFT). Це дозволить гарантовано передати активи близьким у разі несподіваної смерті.
Згідно з інформацією на сайті стартапу Kirobo, заповідати свою криптовалютну спадщину можна до восьми отримувачів. Для цього просто необхідно мати криптогаманець Liquid Vault з невеликою кількістю криптовалюти KIRO.
Розробники зазначають, що за 13 років з моменту появи криптовалюти виникла проблема її спадкування. А в міру зростання популярності таких активів це питання набуває все більшої актуальності.
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В основі технології «криптоспадкування» лежить смарт-контракт. Він включає всю необхідну інформацію: криптогаманці спадкоємців, обсяг активів, які кожен з них отримає, і таймер, який можна періодично скидати за невелику плату.
У призначений день остання воля заповідача виконується автоматично, активи відправляться за вказаними адресами. Одержувачі отримають відповідне повідомлення і повинні ввести пароль, щоб забрати спадщину. Таким чином, відпадає потреба у послугах нотаріусів або будь-яких державних органів.
Такий механізм ґрунтується на розробленій Kirobo технології «майбутніх умовних транзакцій». Цю функцію можна порівняти з резервним копіюванням гаманця — вона дозволяє власнику запланувати транзакції або отримати додаткову точку доступу до криптовалюти під час різних умов.
Бета-версія гаманця Liquid Vault була запущена наприкінці 2021 року. Тоді він підтримував Ethereum та токени стандарту ERC-20 — тобто монети, сумісні з другим за розміром блокчейном.
Хоча принцип децентралізації не передбачає доступу до криптовалюти нікого, крім її безпосереднього власника, питання, як бути з нею після смерті власника, стоїть досить гостро. За даними The Wall Street Journal, приблизно одна п’ята частина всіх видобутих біткойнів вважається втраченою назавжди — частина з них належала людям, які померли.
За матеріалами: Обозреватель
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