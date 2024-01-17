Менше, ніж за рік дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс майже втричі - Держстат — Finance.ua

Менше, ніж за рік дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс майже втричі - Держстат Сьогодні 11:49

Менше, ніж за рік дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс майже втричі - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами (дефіцит зовнішньої торгівлі) у січні-листопаді 2023 року зросло у 2,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2022-го, показник збільшився з 8,57 млрд доларів до 24,35 млрд.

За даними Державної служби статистики, експорт товарів за зазначений період скоротився на 18,9% порівняно з січнем-листопадом 2022-го і становив 32,98 млрд доларів. Натомість імпорт зріс на 16,5% і сягнув 57,33 млрд доларів.

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У Держстаті уточнили, що у листопаді 2023 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 3,1% (до 2,58 млрд дол.), тоді як імпорт скоротився на 9,5% (до 4,75 млрд дол.). При цьому сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі було негативним і становило 2,17 млрд дол проти 2,74 млрд минулого місяця.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту протягом січня-листопада 2023 року становив 0,58, тоді як за аналогічний період 2022-го — 0,83. Зовнішньоторговельні операції Україна здійснювала з партнерами із 228 країнами світу.

Раніше повідомлялося, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року збільшилося з 2,58 млрд дол. до 11,04 млрд дол. проти аналогічного періоду у 2022 році, або у 4,24 рази.

У першому півріччі 2023 році експорт товарів з України становив 19,4 млрд дол., що на 14,3% менше ніж у першому півріччі 2022 року.

Імпорт товарів за цей же період становив 30,44 млрд дол., він зріс на 20,7%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,64, тоді як у першому півріччі 2022 року — 0,9.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 224 країн світу.

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