0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Федоров став радником міністра оборони Італії

56
Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Колишній міністр оборони Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником.
Про це Федоров повідомив у соцмережах.
«Разом із командою розпочали міжнародну поїздку, присвячену розвитку наших нових проєктів у сфері цифровізації та defense tech. Перша зустріч — з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій… У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», — йдеться у повідомленні.
Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Він розповів, що під час зустрічі з Крозетто обговорювалися питання виробництва дронів, автономних систем, протиповітряної оборони, а також розвитку екосистем оборонних технологій.
«Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами», — зауважив ексміністр.
Водночас він наголосив, що його головний фокус незмінний — продовжувати працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.
За матеріалами:
Finance.ua
Міноборони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems