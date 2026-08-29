Федоров став радником міністра оборони Італії Сьогодні 11:12

Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Колишній міністр оборони Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником.

Про це Федоров повідомив у соцмережах.

«Разом із командою розпочали міжнародну поїздку, присвячену розвитку наших нових проєктів у сфері цифровізації та defense tech. Перша зустріч — з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій… У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу», — йдеться у повідомленні.

Михайло Федоров та міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

Він розповів, що під час зустрічі з Крозетто обговорювалися питання виробництва дронів, автономних систем, протиповітряної оборони, а також розвитку екосистем оборонних технологій.

«Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами», — зауважив ексміністр.

Водночас він наголосив, що його головний фокус незмінний — продовжувати працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

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