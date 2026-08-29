АТБ обмежив продаж товарів: скільки можна придбати в одні руки Сьогодні 09:37

АТБ вводить тимчасові обмеження на продаж низки товарів

Мережа магазинів АТБ тимчасово обмежила продаж низки товарів. Покупцям дозволили придбати не більше шести одиниць одного товару в одні руки.

Про це заявила пресслужба АТБ-Маркет.

У чому причина

У компанії пояснили, що рішення пов’язане не лише з наслідками російських обстрілів, а й зі збільшенням випадків спекуляції.

«Сьогодні ми вимушені повідомити вам про введення тимчасових обмежень на певні категорії товарів — продажу соціальних груп товарів по 6 од. в одні руки. Окрім ворожих ударів причиною стало збільшення числа випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах», — йдеться у повідомленні.

В АТБ зазначили, що така спекуляція створює додаткове навантаження на логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах.

Раніше Finance.ua писав , що росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.

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