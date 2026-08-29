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АТБ обмежив продаж товарів: скільки можна придбати в одні руки

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АТБ вводить тимчасові обмеження на продаж низки товарів
АТБ вводить тимчасові обмеження на продаж низки товарів
Мережа магазинів АТБ тимчасово обмежила продаж низки товарів. Покупцям дозволили придбати не більше шести одиниць одного товару в одні руки.
Про це заявила пресслужба АТБ-Маркет.

У чому причина

У компанії пояснили, що рішення пов’язане не лише з наслідками російських обстрілів, а й зі збільшенням випадків спекуляції.
«Сьогодні ми вимушені повідомити вам про введення тимчасових обмежень на певні категорії товарів — продажу соціальних груп товарів по 6 од. в одні руки. Окрім ворожих ударів причиною стало збільшення числа випадків спекуляції, коли перекупники фактично роблять оптові закупівлі в наших магазинах», — йдеться у повідомленні.
В АТБ зазначили, що така спекуляція створює додаткове навантаження на логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах.
Раніше Finance.ua писав, що росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.
За матеріалами:
Finance.ua
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