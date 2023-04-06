Медпрацівникам у зоні активних бойових дій хочуть підняти зарплату — Finance.ua
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Медпрацівникам у зоні активних бойових дій хочуть підняти зарплату

Особисті фінанси
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Медпрацівникам у зоні активних бойових дій хочуть підняти зарплату
Медпрацівникам у зоні активних бойових дій хочуть підняти зарплату
Через характер і умови праці медичним працівникам у Херсоні доцільно підняти зарплати.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час наради з керівниками херсонських медзакладів.
За його словами, коштів, які заклади отримують у рамках пакета програми медгарантій «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» для цього вистачає.
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Як наголошують у МОЗ, у 2023 році заклади охорони здоров’я Херсонщини уклали 124 договори з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за напрямами первинної та спеціалізованої медичної допомоги на загальну суму понад 2 млрд грн.
Надавачі медпослуг за січень-березень отримали понад 500 млн грн. У 2022 році за надані послуги медзаклади отримали понад 3,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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