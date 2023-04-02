У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків — Finance.ua

У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків Вчора 06:26 — Особисті фінанси

У Мінфіні оприлюднили зарплати медиків

У 2022 році видатки на охорону здоров’я становили 215,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«У 2022 році уряд забезпечив стабільне фінансування сфери охорони здоров’я, зокрема програми медичних гарантій, а також ефективне використання бюджетних коштів та своєчасної виплати заробітної плати. Продовжуємо і надалі вживати всі можливі заходи для своєчасного доступу населення до необхідної медичної допомоги та забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоровʼя в Україні», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Важливим напрямом залишається реалізація програми медичних гарантій, на яку було спрямовано 146,3 млрд грн:

143,9 млрд грн — на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій;

2,4 млрд грн — на реімбурсацію (відшкодування вартості ліків) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки. Лікарські засоби з повним або частковим відшкодуванням їх вартості отримали понад 3,8 млн осіб.

Залучення міжнародної фінансової допомоги сприяло стабільному фінансуванню програми медичних гарантій та відповідно дозволило своєчасно виплачувати заробітну плату понад 500 тис. працівникам медичних закладів.

Зарплати лікарів

За даними Національної служби здоров’я, у 2022 році середня заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я становила 14,3 тис. грн, на 21% більше ніж у 2021 році та у 1,5 раза ніж у 2020 році.

Найбільше зросла середня заробітна плата лікарів, що становила 21 тис. грн (на 36% більше ніж у 2021 році та у 1,7 раза ніж у 2020 році) та середнього медичного персоналу — близько 15 тис. грн (на 25% більше ніж у 2021 році та у 1,5 раза ніж у 2020 році).

Найвища середня заробітна плата працівників у закладах екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн, із них лікарі отримують близько 26 тис. грн, середній медичний персонал — 20 тис. гривень.

Інфографіка: Мінфін

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