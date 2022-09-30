McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти — Finance.ua
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McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти

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McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти
McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти
McDonald’s відновив повноцінну роботу десяти ресторанів у столиці. У закладах уже працюють зали, а також «МакДрайв».
Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
«Соковитий Біг Мак, хрусткі Чікен МакНагетс та неповторна картопля Фрі готові до зустрічі з вами. Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня», — сказано в повідомленні.
За якими адресами працюють ресторани:
  • просп. Гагаріна, 2-А;
  • просп. Бажана, 3-Б;
  • вул. Михайла Гришка, 7;
  • вул. Теодора Драйзера, 4;
  • вул. Вишгородська, 33-А;
  • вул. Велика Васильківська, 22;
  • просп. Броварський, 27;
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А;
  • просп. Леся Курбаса, 19-А;
  • просп. Оболонський, 26-А.
Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС.

Довідка Finance.ua:

  • 20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s у Києві, але лише на лівому березі. Доставка також була доступна лише поблизу закладів;
  • з 27 вересня мережа підключила до доставлення ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі;
  • конкретні дати відкриття ресторанів у інших містах в компанії поки не називають.
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За матеріалами:
Finance.ua
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