McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти — Finance.ua

McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти Вчора 10:32 — Особисті фінанси

McDonald’s відкрив для відвідувачів десять закладів у Києві: перелік адрес, де можна посидіти

McDonald’s відновив повноцінну роботу десяти ресторанів у столиці. У закладах уже працюють зали, а також «МакДрайв».

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

«Соковитий Біг Мак, хрусткі Чікен МакНагетс та неповторна картопля Фрі готові до зустрічі з вами. Хочемо скоріше зі всіма побачитися, проте маємо застерегти про можливість довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня», — сказано в повідомленні.

За якими адресами працюють ресторани:

просп. Гагаріна, 2-А;

просп. Бажана, 3-Б;

вул. Михайла Гришка, 7;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Вишгородська, 33-А;

вул. Велика Васильківська, 22;

просп. Броварський, 27;

просп. Академіка Палладіна, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонський, 26-А.

Нагадаємо, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф. Компанія пояснила це міркуваннями безпеки. До перемовин про відкриття ресторанів долучилося навіть МЗС.

Довідка Finance.ua:

20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s у Києві, але лише на лівому березі. Доставка також була доступна лише поблизу закладів;

з 27 вересня мережа підключила до доставлення ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі;



конкретні дати відкриття ресторанів у інших містах в компанії поки не називають.

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