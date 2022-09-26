McDonald’s починає доставляти замовлення й на правий берег Києва — Finance.ua
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McDonald’s починає доставляти замовлення й на правий берег Києва

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McDonald’s починає доставляти замовлення й на правий берег Києва
Мережа McDonald’s з 27 вересня підключає до доставлення ще сім ресторанів у Києві, зокрема на правому березі.
Про це повідомили The Village Україна в мережі.
Тепер доставлятимуть загалом із 10 ресторанів, із яких пʼять на лівому березі й пʼять на правому:
  • проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня)
  • проспект Бажана, 3-Б (метро «Харківська», працював на доставку з 20 вересня)
  • вулиця Гришка, 7 (метро «Позняки», працював на доставку з 20 вересня)
  • вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
  • вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар)
  • вулиця Велика Васильківська, 22 (метро «Площа Льва Толстого»)
  • проспект Броварський, 27 (метро «Дарниця»)
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро «Академмістечко»)
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
  • проспект Оболонський, 26-А (метро «Мінська»)

Довідка Finance.ua:

  • 20 вересня відкрилися перші три ресторани McDonald’s у Києві, але лише на лівому березі. Доставка також була доступна лише поблизу закладів.
  • Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) і закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. При цьому команда оперативно видаватиме вже оплачені замовлення, доки зупиняє виробничі процеси та вимкне обладнання перед закриттям.
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За матеріалами:
Finance.ua
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