McDonald’s припиняє тестування ШІ через помилки в замовленнях — Finance.ua

McDonald’s припиняє тестування ШІ через помилки в замовленнях
McDonald’s планує призупинити використання штучного інтелекту в партнерстві з IBM у понад 100 своїх ресторанів. Все через помилки які виникали під час замовлень.
Про це пише CNBC.
Компанії McDonald’s та IBM об’єдналися в 2021 році задля того, щоб спростити та зробити швидшими операції з замовлення.
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«Хоча на сьогоднішній день ми досягли певних успіхів, ми відчуваємо, що є можливість дослідити рішення для голосових замовлень у більш широкому сенсі. Після ретельного аналізу McDonald’s вирішив припинити наше поточне партнерство. IBM залишається надійним партнером, і ми продовжимо використовувати багато інших їхніх продуктів у нашій системі», — прокоментував Мейсон Смута, віце-президент та директор McDonald’s у США.
Серед основних проблем, в системі замовлень на пунктах для проїзду авто, де використовувався ШІ, були розпізнавання акцентів та діалектів. Це в компанії назвали неприпустимим та додали, що точність має бути хоча б 95%.
Прибрати систему у ресторанах McDonald’s планує до 26 липня. Проте в подальшому там не виключають впровадження ШІ.
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