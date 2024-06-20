McDonald’s припиняє тестування ШІ через помилки в замовленнях — Finance.ua

McDonald’s припиняє тестування ШІ через помилки в замовленнях Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

McDonald’s припиняє тестування ШІ через помилки в замовленнях

McDonald’s планує призупинити використання штучного інтелекту в партнерстві з IBM у понад 100 своїх ресторанів. Все через помилки які виникали під час замовлень.

Про це пише CNBC.

Компанії McDonald’s та IBM об’єдналися в 2021 році задля того, щоб спростити та зробити швидшими операції з замовлення.

Читайте також McDonald’s цьогоріч планує інвестувати в мережу близько 1 млрд грн і відкрити шість ресторанів

«Хоча на сьогоднішній день ми досягли певних успіхів, ми відчуваємо, що є можливість дослідити рішення для голосових замовлень у більш широкому сенсі. Після ретельного аналізу McDonald’s вирішив припинити наше поточне партнерство. IBM залишається надійним партнером, і ми продовжимо використовувати багато інших їхніх продуктів у нашій системі», — прокоментував Мейсон Смута, віце-президент та директор McDonald’s у США.

Серед основних проблем, в системі замовлень на пунктах для проїзду авто, де використовувався ШІ, були розпізнавання акцентів та діалектів. Це в компанії назвали неприпустимим та додали, що точність має бути хоча б 95%.

Прибрати систему у ресторанах McDonald’s планує до 26 липня. Проте в подальшому там не виключають впровадження ШІ.

Speka За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.