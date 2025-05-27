Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото) — Finance.ua
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Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото)
Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото)
Mazda показала новий повністю електричний кросовер EZ-60. Раніше говорили про версію зі збільшеним запасом ходу для Європи під назвою CX-6e, але тепер у Китаї розповіли подробиці саме про електричну модель.
Виглядає машина майже так само, як і версія зі збільшеним запасом ходу — у неї такі ж світлові блоки, закриті решітки радіатора, цифрові бічні дзеркала і вбудовані дверні ручки. Зовнішній вигляд вийшов сучасним та стильним.
Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото)
Головне — це характеристики. Машина має електродвигун на 255 кінських сил, вона може їхати до 185 кілометрів на годину. Батарея має літій-залізо-фосфатна, а важить кросовер близько 2,2 тонни.
За офіційними даними, на одному заряді вона може проїхати приблизно 600 кілометрів, що майже так само, як у Tesla Model Y.
Mazda показала новий унікальний електричний кросовер (фото)
Вже надійшло понад 18 тисяч попередніх замовлень. Розподіл ваги в машині трохи зміщений назад — 47% спереду та 53% ззаду.
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Усередині у EZ-60 обіцяють багато крутих фішок: 3D-дисплей на лобовому склі, великий сенсорний екран майже 27 дюймів, помічник на базі штучного інтелекту, відмінну аудіосистему з 23 динаміками та зручні передні сидіння з масажем, підігрівом та вентиляцією.
За матеріалами:
Ampercar
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