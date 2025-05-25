Mazda представила електричний седан у спортивному стилі (фото) — Finance.ua
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Mazda представила електричний седан у спортивному стилі (фото)

Технології&Авто
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Mazda представила електричний седан у спортивному стилі (фото)
Mazda представила електричний седан у спортивному стилі (фото)
Лінійку Mazda EZ-6 розширив варіант Sport Edition. Недорогий седан запропонують в електрифікованих версіях із запасом ходу до 1300 км.
Про найцікавішу «шістку» Mazda повідомляє сайт CarNewsChina.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Седану Mazda EZ-6 додали спортивного стилю. Авто вирізняється темним глянцевим декором та особливими 19-дюймовими дисками чорного кольору. Також видно червоні гальмівні супорти.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Салон Mazda EZ-6 оздобили шкірою та алькантарою, які розбавлені контрастними червоними швами та темним хромом. Встановлені цифровий щиток приладів та 14,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло.
Крім того, комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки та аудіосистему Sony з 14 динаміками.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Нова «шістка» Mazda доступна у кількох електрифікованих варіантах. 258-сильний електромобіль здатен розігнатися до сотні за 7,6 с. Можна обрати батареї ємкістю 56 та 68,8 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 600 км, відповідно.
Фото: Mazda
Фото: Mazda
Альтернатива — плагін-гібриди Mazda EZ-6 із 218-сильним електромотором та бензиновим генератором на 95 к. с.
Є версії, здатні проїхати 130 або 200 км в електричному режимі, а витрата пального складає 3,6 л на 100 км. Загальний запас ходу сягає 1300 км. Ціна Mazda EZ-6 у Китаї стартує з приблизно 24 000 доларів.
За матеріалами:
Фокус
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