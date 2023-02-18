Майже дві третини українських підприємств очолюють чоловіки — Держстат — Finance.ua
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Майже дві третини українських підприємств очолюють чоловіки — Держстат

Фондовий ринок
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Майже дві третини українських підприємств очолюють чоловіки — Держстат
Майже дві третини українських підприємств очолюють чоловіки — Держстат
Державна служба статистики України оприлюднила статистику щодо того, скільки чоловіків і жінок очолюють українські підприємства та як змінюється гендерний баланс керівництва залежно від регіону та виду економічної діяльності.
За даними Держстату, чоловіки є керівниками 65,1% підприємств, що були активними станом на 1 листопада 2023 року. Жінки відповідно очолюють 34,9% підприємств.
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Найбільше жінок-керівників у Донецькій області — 46,5%. Найменше в Києві — 30,6%.
Жінки очолюють 12 819 (майже 100%) підприємств, що займаються дошкільною освітою. Також найбільший відсоток керівниць у бібліотечній і архівній справі — 93,4%, початковій освіті — 90,1%, денному догляді за дітьми — 83%.
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Переважна більшість чоловіків керують пожежними службами — 97,7%, охороною громадського порядку та безпеки — 96,7%, оборонними підприємствами — 95,9%.
З-поміж 608 видів діяльності, які охоплює дослідження Держстату, у 233 чоловіки-керівники складають понад 80%. Понад 80% жінок-керівниць працюють лише в 4 видах діяльності.
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