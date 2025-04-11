Майже 300 тисяч українців оновили податкові дані з початку 2025 року — Finance.ua
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Майже 300 тисяч українців оновили податкові дані з початку 2025 року

Особисті фінанси
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Майже 300 тисяч українців оновили податкові дані з початку 2025 року
Майже 300 тисяч українців оновили податкові дані з початку 2025 року
У січні-березні 2025 року понад 295 тисяч громадян подали заяву за формою № 5ДР для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО).
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Окрім особисто поданих заяв, податкова служба оновлює дані платників податків також на підставі інформації, отриманої від Державного реєстру актів цивільного стану Мін’юсту та Державної міграційної служби України в рамках міжвідомчої інформаційної взаємодії.
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За результатами такого обміну інформацією, у першому кварталі 2025 року до ДРФО було внесено 3,3 мільйона змін, з яких 2,8 мільйона стосувалися зміни адреси місця проживання.

Як оновити свої дані у ДРФО

У разі зміни персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання тощо), платники податків можуть подати заяву за формою № 5ДР одним із таких способів:
  • особисто до податкового органу;
  • в електронній формі через:
— Електронний кабінет платника податків (ЕК для громадян);
— мобільний застосунок «Моя податкова».
  • Електронний кабінет платника податків (ЕК для громадян);
  • мобільний застосунок «Моя податкова».
Нагадаємо, Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами. Ним передбачена щорічна передача даних про продавців, що здійснили хоча б одну операцію протягом року, до Державної податкової служби (ДПС).
За матеріалами:
Finance.ua
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