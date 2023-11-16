Майже 29 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються — Finance.ua

Майже 29 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Майже 29 млрд гривень отримано від реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на онлайн-аукціонах Прозорро. Продажі за сім років роботи з державною електронною торговою системою.
Про це повідомили Прозорро. Продажі.
Отримані за підсумками 14.5 тис. успішних електронних торгів кошти були спрямовані на розрахунок з кредиторами банків, що ліквідуються.
«Сім років тому у системі Прозорро. Продажі, що починалася як пілотний проект, створений саме для реалізації активів неплатоспроможних банків, відбулися перші успішні аукціони. Тоді Фонду, в управління якого було передано десятки неплатоспроможних банків, потрібен був інструмент, який забезпечив би максимальну прозорість та конкурентність реалізації активів. І Прозорро. Продажі, що працює за принципом „усі бачать усе“, повністю ці завдання виправдали. За цей час у системі було оголошено більше 230 тисяч аукціонів, понад 14 тис. з них завершилися успішно. А сума коштів, отриманих банками, що ліквідуються, сягнула майже 29 млрд грн. І тільки за час повномасштабної війни у системі відбулися успішні аукціони на суму майже 6,4 млрд грн», — повідомила Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На понад 16.8 млрд гривень Фонд гарантування продав права вимоги за кредитними договорами. Продаж житлової та нежитлової нерухомості, що перебувала на балансі банків-банкрутів, принесла понад 10.6 млрд гривень. Ще понад 1.1 млрд грн. доходу становить реалізація земельних ділянок. Серед інших активів, що продавав Фонд, — транспортні засоби, корпоративні та майнові права, дебіторські заборгованості.
«З-поміж активів, які Фонд реалізовує на Прозорро. Продажі, є і майно колишніх „дочок“ російських банків, зокрема АТ „МР Банк“ та ПАТ „Промінвестбанк“. Їхній продаж Фонд почав в системі у липні 2022 року, і наразі за результатами торгів загальна сума надходжень складає понад 4.7 млрд гривень. Додам, що з-поміж 100 банків, активи яких реалізовував Фонд на державних онлайн-аукціонах, продаж майна колишніх структур росбанків входить до топ-5 за кількістю успішних торгів. Вони поступаються лише активам банків „Дельта“, „Надра“ та „ВТБ Банк“», — зазначив СЕО Прозорро. Продажі Сергій Бут.
Більшість торгів — майже 8,7 тисяч — відбувалася за голландською моделлю на покрокове зниження ціни. Водночас після подання закритих цінових пропозицій фінальна вартість цих активів збільшилася на понад 31% від стартової.
Найдорожчим лотом, реалізованим ФГВ в системі за шість років, є права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді земельних ділянок та майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва за понад 778 млн гривень.
Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій продали за понад 680 млн гривень. За ще один актив колишньої «дочки» російського АТ «МР Банк» — ТЦ «МАГЕЛАН» та права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді нежитлового будинку, майнового комплексу та дебіторську заборгованість — переможець сплатив 620 млн гривень.
Під час воєнного стану ФГВ не припиняв реалізацію активів збанкрутілих банків. За цей час в системі відбулося понад 720 електронних аукціонів на суму понад 6.2 млрд гривень. Конкуренція на торгах з продажу майна таких банків становила майже 3 учасники, що перевищує показник пропозиції на торги до повномасштабної війни.
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