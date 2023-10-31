ФГВФО виставив на продаж активи Златобанку на 10,6 млрд гривень — Finance.ua

ФГВФО виставив на продаж активи Златобанку на 10,6 млрд гривень Сьогодні 12:43 — Фондовий ринок

15 листопада у системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу одного з найдорожчих лотів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

майже 10,6 млрд грн. На онлайн торги виставлено пов’язані між собою та з акціонерами банку активи АТ «ЗЛАТОБАНК». Початкова ціна лоту —

До лоту включені активи, які частково перебувають у заставі Національного банку України.

У складі лоту GL3N125135 на торги виставлено частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Торгово-Логістичний Комплекс «Арктика», а також дебіторська заборгованість та права вимоги і майнові права за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання і фізичними особами.

Усі контрагенти, а відтак і включені до складу лоту активи пов’язані між собою, зокрема, мають спільне забезпечення (нерухомість, порука ін.) за кредитами, спільних засновників та місцезнаходження позичальників.

Забезпеченням за кредитами виступають об'єкти нерухомості (у тому числі в Києві та Київській області), транспорт, обладнання, товари в обороті, а також майнові права на частку в статутному капіталі одного з позичальників.

З повним переліком забезпечення можна ознайомитись у публічному паспорті активу за посиланням . Матеріли кредитних справ також доступні для вивчення потенційними покупцями у віртуальній кімнаті даних

Включені до складу лоту активи до цього вже неодноразово виставлялися на торги, але не знайшли своїх покупців.

Початкова ціна лоту — 10,6 млрд грн.

Торги відбудуться за «голландською моделлю» аукціону, на пониження ціни, під час якого початкова вартість лота автоматично покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Далі відбувається етап закритих цінових пропозицій: інші учасники можуть запропонувати вищу ціну. Зрештою переможцем стає той, хто запропонував найбільшу суму.

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