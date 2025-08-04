Майже 150 арештованих картин Медведчука передадуть до Національного музею — Finance.ua

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Майже 150 арештованих картин Медведчука передадуть до Національного музею

Казна та Політика
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Майже 150 арештованих картин Медведчука передадуть до Національного музею
Майже 150 арештованих картин Медведчука передадуть до Національного музею
149 арештованих творів мистецтва, що належали родині Віктора Медведчука, передадуть до Національного художнього музею України.
Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Йдеться про картини, ікони та інші витвори, які визнано культурною цінністю за результатами експертної оцінки, проведеної у 2024 році фахівцями Музею за ініціативи Національного агентства. Серед авторів — класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі.
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Ця передача стала можливою завдяки змінам до Закону України «Про АРМА», які набули чинності 30 липня 2025 року. Відтепер Агентство може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури за рішенням Кабінету Міністрів України.
АРМА вже звернулося до Уряду з відповідною ініціативою — згідно зі статтею 21−1 Закону.
Нагадаємо, 285 картин було арештовано за рішенням слідчого судді Печерського райсуду міста Києва. Агентство ініціювало експертизу активів, аби встановити їхню мистецьку та історичну цінність. 149 творів визнано частиною національної спадщини.
За матеріалами:
Finance.ua
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