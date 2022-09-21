Майнінг альткойнів на відеокартах обвалився — флагмани NVIDIA та AMD дають мізерний прибуток — Finance.ua
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Майнінг альткойнів на відеокартах обвалився — флагмани NVIDIA та AMD дають мізерний прибуток

Технології&Авто
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Майнінг альткойнів на відеокартах обвалився — флагмани NVIDIA та AMD дають мізерний прибуток
Майнінг альткойнів на відеокартах обвалився — флагмани NVIDIA та AMD дають мізерний прибуток
Всього за день після переходу Ethereum з Proof of Work (PoW) до Proof of Stake (PoS) прибутковість GPU-майнінгу серйозно знизилася та зберігає тенденцію до подальшого падіння. Надії майнерів на альтернативні «монети» були поховані їх низькою капіталізацією та високою складністю видобутку нових блоків.
За даними на 16 вересня, прибуток у $0,01-0,06 в день за ціною $0,10 за кВт*год на альтернативних криптовалютах демонстрували лише відеокарти GeForce RTX 3090, AMD Radeon RX 6800 XT, RX 6800 і Radeon RX 6600. Наразі ж жодна із цих відеокарт не демонструє позитивного результату.
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Крах торкнувся як дрібних, так і великих майнерів. Більше немає сенсу орендувати приміщення, винаймати персонал та взагалі робити якісь вкладення в цю сферу. Звичайно, ринок криптовалют є непередбачуваним, і вони можуть знову зрости — але саме непередбачуваність і є перешкодою для інвестицій у майнінг. Найкраще, що майнери можуть зробити зараз — розпродати наявне обладнання.
Джаред Уолтон з Tom’s Hardware очікує найближчим часом переповнення ринку вживаними відеокартами. Оглядач також чекає подальшого обвалу цін на них і не рекомендує геймерам купувати будь-яку відеокарту дорожче від $500 прямо зараз. Також варто бути обережними при покупці графічного адаптера з рук — краще для цього користуватись перевіреними маркет-плейсами, що підтримують повернення товару стороннім продавцям.
Якщо плануєте працювати із криптою, радимо скористатися біржею EXMO. Простий інтуїтивний інтерфейс дозволяє легко розпочати шлях у трейдингу, а за торги можна повернути до 70% комісії. Крім того, ви можете запросити друзів і заробити 25% комісій біржі за їхніми операціями.

Легкий і зрозумілий шлях до крипти

За матеріалами:
ITC.ua
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