Ethereum обвалився на 8% після The Merge — Finance.ua

Ethereum обвалився на 8% після The Merge Вчора 12:31 — Фінтех і Картки

Ethereum обвалився на 8% після The Merge

За останню добу криптовалюта ефіріум впала у вартості майже на 8% після переходу на «зелений» блокчейн. На момент написання новини ЕТН торгується за $1472, що на 7,74% менше, ніж у той же період 24 години тому.

Попри значне падіння ціни, аналітики припустили, що ефіріуму вдасться закріпитися вище $1472 і вже найближчим часом продемонструвати значний ріст вартості. Щодо ринкової капіталізації ЕТН, на момент написання новини вона становить $177,2 мільярдів.

Цікаво, що технічний директор Tether та Bitfinex Паоло Ардоїно вважає, що ефіріум все ще відстає від біткоїна. За словами технічного директора Tether, ЕТН досі немає чіткого позиціонування, тоді як ВТС всі давно називають цифровими грошима.

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«Біткоїн давно сприймають як одну з форм грошей, а ефіріум застряг між поняттями „гроші“ та „платформа“. ETH не може змагатися з BTC як вид грошей, адже у нього досі немає обмеження максимальної кількості виготовлених монет», — пояснив свою позицію Ардоїно.

Нагадаємо, вчора о 9:45 (за Києвом) відбулось The Merge. За словами розробників ефіріуму жодних труднощів під час злиття зафіксовано не було. Під час оновлення основна мережа ефіріуму з’єдналася з Beacon Chain, повністю перевівши криптовалюту на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake, швидший, енергоефективніший і безпечніший спосіб масштабування проектів. The Merge дозволить знизити енергоспоживання на 99% та, за словами Бутеріна, відкриє перед розробниками нові можливості.

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noworries За матеріалами:

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