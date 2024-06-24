Материнська компанія TikTok та компанія з США розробляють передовий ШІ-чип — Finance.ua
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Материнська компанія TikTok та компанія з США розробляють передовий ШІ-чип

Фондовий ринок
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Материнська компанія TikTok та компанія з США розробляють передовий ШІ-чип
Материнська компанія TikTok та компанія з США розробляють передовий ШІ-чип
Китайська компанія ByteDance, власник TikTok, спільно з американським розробником мікросхем Broadcom працює над створенням передового процесора для штучного інтелекту.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Цей крок допоможе ByteDance забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем на тлі напружених відносин між США та Китаєм.
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Розроблюваний 5-нанометровий чіп буде відповідати американським експортним обмеженням, а його виробництво буде доручено тайванській компанії TSMC.
Це перший відомий випадок співпраці китайської та американської компаній у сфері розробки таких передових мікросхем після введення Вашингтоном експортного контролю на передові напівпровідники у 2022 році.
Партнерство з Broadcom допоможе ByteDance знизити витрати на закупівлю та забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем. Однак виробництво нового чіпа не розпочнеться цього року, оскільки процес розробки ще не завершено.
За матеріалами:
Економічна Правда
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