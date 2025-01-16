Матеріальна допомога на оздоровлення: які працівники мають на неї право — Finance.ua

Матеріальна допомога на оздоровлення: які працівники мають на неї право Сьогодні 11:33 — Особисті фінанси

Матеріальна допомога на оздоровлення: які працівники мають на неї право

Матеріальна допомога на оздоровлення — це різновид соціальної грошової виплати окремим категоріям працівників, які йдуть у щорічну відпустку. Які працівники та за яких умов мають право на її отримання, розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО

Матеріальна допомога на оздоровлення може виплачуватися окремим категоріям працівників, наприклад:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

медичним та фармацевтичним працівникам;

працівникам інших сфер, зокрема, бібліотекарям, працівникам будинків культури та музеїв.

Що треба знати

Водночас, не існує єдиного нормативно-правового акта, яким би було врегульоване питання виплати цієї допомоги для всіх цих працівників: для кожної з категорій існує своє законодавство. Однак, загальні правила виглядають приблизно однаково для всіх:

1. Головна умова виплати матеріальної допомоги на оздоровлення — надання працівнику щорічної основної відпустки.

2. Законодавством не передбачено, коли виплачується матеріальна допомога на оздоровлення: при наданні основної частини відпустки (не менше 14 к. дн.) чи при наданні її частини (частин). У всякому разі разом з заявою на відпустку працівник має написати заяву про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.

3. Як правило, допомога на оздоровлення виплачується лише працівникам, які працюють за основним місцем праці.

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4. Розмір допомоги на оздоровлення залежить від того, до якої категорії працівників належить особа. Так, для більшості працівників бюджетних установ вона виплачується в розмірі не більше одного посадового окладу; для держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування — у розмірі середньомісячної зарплати.

5. Працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, матеріальна допомога виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

6. Оскільки матеріальна допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці, саме тому її прирівнюють до заробітної плати і нараховують на неї зарплатні податки: ПДФО та військовий збір.

7. Неотримана матеріальна допомога на оздоровлення не підлягає компенсації при звільненні. Оскільки під час звільнення працівнику виплачують тільки компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та соціальної відпустки на дітей, то для того, аби отримати матеріальну допомогу на оздоровлення, перед звільненням слід взяти невикористану частину відпустки.

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