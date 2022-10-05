Mastercard захистить власників криптовалют за допомогою штучного інтелекту — Finance.ua

Mastercard захистить власників криптовалют за допомогою штучного інтелекту Вчора 04:02 — Фінтех і Картки

Mastercard захистить власників криптовалют за допомогою штучного інтелекту

Платіжна система Mastercard оголосила про запуск інструменту штучного інтелекту Crypto Secure — з його допомогою сподіваються захистити власників криптовалют від хакерських атак.

Як стало відомо, Crypto Secure дозволить ідентифікувати й припиняти підозрілі транзакції з криптобіржами, на яких клієнти додали свої платіжні картки до профілю.

остаточне рішення про схвалення чи відмову від здійснення переказу приймає сам користувач. Згідно з інформацією на сайті CNBC , Crypto Secure у своїй роботі використовує алгоритми штучного інтелекту, дані з блокчейнів та інших джерел. На платформі Crypto Secure користувачам відображається панель моніторингу з рейтингами ризиків кожної транзакції. Втім,

«Наша ідея полягає в тому, щоб забезпечити користувачам таку ж безпеку криптовалютних транзакцій, яка існує під час здійснення фіатних переказів», — розповів президент Mastercard з кібербезпеки Аджай Бхалла. За словами Бхалла, кількість криптовалютних транзакцій, здійснюваних через платіжну систему Mastercard, становить «більше декількох тисяч за хвилину».

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Платіжний гігант вже тривалий час працює над розширенням своїх повноважень у цифровому просторі, так наприкінці серпня стало відомо про початок співпраці Mastercard з найбільшою у світі криптовалютною біржею Binance, щоб запустити криптовалютні платежі в 90 мільйонах магазинів. «Ми зможемо розкрити весь потенціал технології блокчейн, коли спростимо доступ до неї та зробимо максимально простим її використання», — заявив генеральний директор Mastercard Майкл Мібах у своєму LinkedIn.

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