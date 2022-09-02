Meta представила штучний інтелект для читання думок — Finance.ua

Meta представила штучний інтелект для читання думок Вчора 02:37 — Технології&Авто

Meta представила штучний інтелект для читання думок

Технологічний гігант Meta аргументував важливість своєї розробки тим, що щороку 69 млн людей страждають від травм мозку, через які втрачають здатність говорити та інші комунікаційні навички.

За словами розробників, ШІ може розпізнати 73% із 793 найбільш поширених у побуті слів. У майбутньому цей показник стане ще вищим, запевняють вони.

В якості основної переваги своєї моделі Meta називає неінвазивність. Інші відомі людству способи зчитувати інформацію з мозку полягають у встановленні датчиків усередині організму людини.

Це хворобливий і небезпечний процес, тоді як в ШІ від Meta використовуються зовнішні датчики ЕЕГ (електроенцефалографії) та МЕГ (магнітоенцефалографії).

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