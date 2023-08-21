Mastercard планує співпрацювати з блокчейн-компаніями над державними криптовалютами — Finance.ua

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Mastercard планує співпрацювати з блокчейн-компаніями над державними криптовалютами

Криптовалюта
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Mastercard планує співпрацювати з блокчейн-компаніями над державними криптовалютами
Mastercard планує співпрацювати з блокчейн-компаніями над державними криптовалютами
Фінансовий гігант Mastercard хоче співпрацювати з великими блокчейн- та криптокомпаніями у рамках власної програми цифрової валюти центрального банку (CBDC).
Представники компанії повідомили, що першими учасниками партнерської програми Mastercard CBDC вже стали Ripple, Fireblocks і Consensys.
Проект націлений на те, щоби максимально стимулювати до співпраці ключових гравців криптовалютної галузі, а також розробників інновацій у сфері традиційних фінансів. Про це розповів глава Mastercard із цифрових активів і блокчейну Раджа Джамодгаран.
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Експерт заявив: «Ми віримо у те, що сумісність різноманітних способів оплати є важливим компонентом для процвітання економіки нового покоління. З огляду на те, що наша компанія дивиться у майбутнє, засноване на цифрових технологіях, важливо, щоб різноманітні форми грошей були максимально доступні не лише великим корпораціям, але й роздрібним споживачам».
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Зазначимо, що Mastercard активно розвивається у сегменті цифрових активів. Ще на початку 2021 року організація випустила банківську картку для жителів Багамських Островів, які б хотіли використовувати місцеву CBDC. Також нещодавно представники компанії створили випробувальний стенд для вивчення токенізованих банківських депозитів на території Великої Британії. Передбачається, що у середньостроковій перспективі ця платформа дасть змогу розгортати CBDC і регульовані стейблкоїни.
До речі, до Дня Незалежності Finance.ua підготував низку матеріалів, присвячених особистій фінансовій незалежності українців. Перший матеріал про особистий досвід криптоінвестора:

Шлях до фінансової 💰 незалежності: як можна заробляти на криптовалютах

За матеріалами:
noworries
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